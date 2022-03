Ucraina: ministro transizione digitale, 'abbiamo un cyber esercito, di oltre 300mila specialisti'

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Il digitale sta giocando un ruolo importantissimo nel conflitto tra Russia e Ucraina. Infatti Kiev ha creato un vero e proprio esercito digitale per combattere contro la Russia sul fronte cyber. L'Adnkronos ne ha parlato con uno dei protagonisti di questa guerra, Mykhailo Fedorov, ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale ed anche vice ministro dell'Ucraina che annuncia: "Nell'esercito Іt ucraino ci sono più di 300mila cyber specialisti. Ogni giorno il loro numero cresce".

Fedorov, 31 anni, alla guida di una transizione digitale all'avanguardia nel mondo, prosegue: "Chiunque può diventare volontario della nostra comunità. Basta iscriversi al canale Telegram del progetto e ricevere i compiti. Dall'inizio della guerra abbiamo effettuato più di 330 attacchi Ddos (Distributed denial of service - ndr ) con successo". Contro chi? "Contro le risorse web delle corporazioni Gazprom, Lukoil, le banche Sberbank, Vtb, Gasprombank, e i portali web statali del Cremlino, del Parlamento. Ad ora non posso rivelare altri dettagli. Dopo la vittoria sì", risponde.

Si vedono costantemente immagini drammatiche provenienti dallo scontro sul terreno, ma non è meno acceso quello nel cyberspazio che per certi versi è anche molto più globale: "Il fronte cibernetico nel 21 secolo è analogo al fronte terrestre: si combattono battaglie, subiscono perdite, ottengono vittorie - conferma il Ministro - Noi abbiamo creato un esercito cibernetico ucraino che combatte attivamente contro il nemico, contro l'aggressione russa. Ne fanno parte specialisti ucraini e stranieri: fondatori di start up, creativi e addetti alla comunicazione", conclude.

(di Roberta Lanzara)