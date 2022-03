Ucraina: Fratoianni, 'problema è mancanza ruolo Ue'

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Continuo a pensare che la scelta di inviare armi da parte del nostro Paese sia stato un errore, e lo dico pacatamente senza accusare chi ha fatto una scelta diversa dalla mia di essere un guerrafondaio, perchè è ora di smetterla con le tifoserie di fronte al disastro umanitario in Ucraina provocato da Putin. E poi perchè c'è una contraddizione vera: mandiamo qualche arma e poi come Paesi europei diamo un miliardo di euro al giorno per il gas e il petrolio a Putin, gigantesche risorse con cui poi il regime russo può continuare a massacrare gli ucraini.” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ai microfoni di Rainews 24.

“Con questa scelta ho come l'impressione -prosegue il leader di Si- che in qualche modo si voglia giustificare l'assenza di un protagonismo europeo sul piano diplomatico, che si sta dimostrando più che un gigante nel mondo un nano politico e diplomatico. Che l'Europa continui a non avere un ruolo preminente, a non proporre alcun piano di pace, a non essere soggetto attivo in questa dimensione mi pare davvero un problema".