Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Le risorse necessarie per far fronte all'accoglienza dei profughi ucraini "devono essere erogate subito, perché il bisogno è ora, non tra settimane. Questa è una cosa molto importante". Lo ha detto il premier Mario Draghi, a margine della visita all'hub di Palmanova (Ud) dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l'Ucraina.