Ucraina: Conte, 'onorificenze Paramonov? Proposte da Farnesina, bene revoca'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Sulle onorificenze attribuite dal governo Conte a Alexei Vladimorovic Paramonov, che ha minacciato l'Italia se proseguirà sulla strada delle sanzioni, "immagino che nel corso del tempo siano state assegnate onoreficenze a tantissime personalità russe. Non ricordo in particolare il nominativo di questo Alexei Paramonov, ma dalla documentazione e dai riscontri effettuati risulta come ho già chiarito che gli sono state consegnate su proposta del ministro degli Esteri e che la consegna della stella d'Italia è stata concessa dal ministero degli Esteri senza coinvolgere la presidenza del consiglio. Per quanto riguarda la revoca non so quali siano i precedenti, ma non sono affatto contrario che sia avviata subito la procedura". Lo afferma il leader del M5S Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera.