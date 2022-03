Sanità: Assosistema, per caro bollette da aprile a rischio 50% servizi a Ssn

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo avvertito, in una lettera, le prefetture locali della possibilità dal prossimo aprile della riduzione del 50% del servizio delle nostre aziende verso il sistema sanitario pubblico, perché le nostre aziende non riescono più a fronteggiare il boom dei costi energetici. Successivamente interesseremo le centrali di committenza e le Regioni con richiesta di incontro urgente con le aziende che hanno vinto gli appalti e con l'associazione di categoria per iniziare a ragionare sulle strategie da mettere in campo per evitare la riduzione del servizio. Serve il coinvolgimento del governo che al momento attraverso prese di posizione drastiche ha detto un no abbastanza chiaro alla rinegoziazione dei contratti e servizi all'interno del sistema sanitario nazionale". E' quanto annuncia, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Matteo Nevi, segretario generale di Assosistema Confindustria.

"Assosistema in Confindustria -spiega Nevi- rappresenta diverse anime dell'industria italiana. Il core business è rappresentato dalle lavanderie industriali che operano nel settore sanitario, quelle che operano nel settore turistico alberghiero e ristorativo, nonchè quelle che operano nel lavaggio degli indumenti da lavoro. Una sezione importante all'interno di Assosistema è anche quella safety con i produttori dei dispositivi di protezione individuale. Producono quindi le mascherine Ffp2, Ffp3, dalle mascherine ai facciali filtranti, dai caschi agli indumenti da lavoro fino ad arrivare anche al calzaturiero", aggiunge.

Uno spaccato importante delle imprese dei servizi italiane. "Noi come lavanderie industriali che operano in ambito sanitario rappresentiamo il 90% del mercato. Le aziende aderenti ad Assosistema generano fatturato per 3 miliardi di euro", conclude.