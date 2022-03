Mafie: De Bellis (Coop Lombardia), 'Portiamo avanti la memoria delle vittime'

21 marzo 2022 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - “Abbiamo iniziato circa 20 anni fa questo percorso accanto a Libera e ai ragazzi e alle ragazze che lavorano sui beni confiscati per produrre i prodotti di Libera Terra. I vent'anni abbiamo fatto tanta strada insieme ai nostri partner e, anche in una situazione come quella che stiamo vivendo da due anni con la pandemia e da un mese con una guerra assurda, si deve continuare portare avanti la memoria delle vittime di mafia che hanno contribuito a costruire un'Italia democratica con le mafie che non la fanno da padrone”. Così Alfredo De Bellis, vice presidente di Coop Lombardia, a margine dell'evento “Cosa vuol dire legalità? La legalità in campo (e a tavola)” organizzato da Coop al Teatro Elfo Puccini di Milano.

In occasione del 21 marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Coop come ogni anno ha messo in campo diverse iniziative per ricordare chi ha perso la vita lottando contro la mafia e per generare consapevolezza sulla presenza della criminalità organizzata in Lombardia e sul territorio nazionale.

“Quest'anno abbiamo avuto l'idea di creare dei cartoncini con dei nomi e le storie delle oltre mille vittime di mafia – prosegue De Bellis – Con questi cartoncini abbiamo colorato il nostro negozio di via Arona a Milano per commemorare il sacrificio di queste persone”.