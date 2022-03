21 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Ci sono stati donne e uomini dello Stato che hanno speso la propria vita per sconfiggere il male più grande del nostro Paese. A loro e a tutte le innocenti vittime delle mafie va oggi il mio ricordo. Il nostro compito è quello di onorare ogni giorno la loro memoria, per far si che giustizia e legalità vincano sempre”. Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.