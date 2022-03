Mafia: Carbonaro (M5S), 'rilanciare cultura legalità'

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La Giornata in memoria delle vittime di mafia, oltre a essere un doveroso momento di ricordo di pagine drammatiche della nostra storia, deve soprattutto diventare l'occasione per rilanciare la cultura della legalità nel nostro Paese. Sensibilizzare le giovani generazioni ai valori dell'antimafia è fondamentale: le scuole e i luoghi della cultura rimangono presidi indispensabili per questo fine e vanno rafforzati”. Così Alessandra Carbonaro, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

“In tanti oggi -aggiunge- combattono contro la criminalità organizzata, non possiamo e non dobbiamo lasciarli soli nella loro lotta. Compito di tutti noi è non tacere e insegnare a non tacere di fronte alle ingiustizie”.