Mafia: Antoci, 'lotta sia impegno costante e priorità per nostro Paese'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "La lotta alla mafia sia impegno costante e priorità per il nostro Paese". Così Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto e sfuggito, grazie all'intervento dei poliziotti della scorta, a un attentato mafioso nel maggio 2016. Antoci questa mattina, in occasione della 'Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie', parteciperà a un incontro, a Palermo, con gli studenti del Liceo Croce e nel pomeriggio sarà alla libreria 'Tantestorie' per discutere con magistrati e giornalisti di lotta e impegno antimafia.