Lombardia: Protezione civile emette allerta arancione per incendi boschivi

21 marzo 2022

Milano 21 mar. (Adnkronos) - La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia, coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio incendi boschivi.

"Le condizioni climatiche e il perdurare dell'assenza di precipitazioni - spiega in una nota l'assessore Foroni - potrebbero agevolare lo sviluppo di nuovi inneschi su gran parte delle nostre aree boschive. Attualmente la situazione risulta essere sotto controllo: nelle scorse ore sono stati registrati incendi di dimensioni contenute, tuttora spenti o in bonifica grazie alla tempestività d'azione e perfetta sintonia del nostro sistema di Aib regionale con le squadre dei vigili del fuoco e del corpo Carabinieri Forestale".

Le aree interessate nelle ultime 24 ore sono situate nei comuni di Villa di Serio, Valgoglio, Vertova e Vedeseta, in provincia di Bergamo; a Morazzone, in provincia di Varese; a Lurate Caccivio, in provincia di Como e sul monte Maddalena, in provincia di Brescia.

L'allerta arancione riguarda la zona pedemontana includendo l'Alto Serio, la Valcamonica e la ona del Garda oltre all'Oltrepo' Pavese.

"Si invita la popolazione - aggiunge l'assessore - ad adottare comportamenti corretti e a segnalare alle autorità competenti ogni principio di incendio (112 o sala operativa di Protezione civile regionale al numero 800.061.160)".

Nel periodo 7-21 marzo 2022 sono stati 47 in totale gli incendi boschivi conclamati (di cui solo 13 caratterizzati da superficie percorsa da fuoco maggiore di 1 ettaro).