F1: Malagò, ‘Ferrari? Piedi per terra ma premesse importanti'

21 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - “La Ferrari? Chi è esperto di F1 e di automobilismo sa che in quel mondo non si inventa nulla. C'è un arco temporale su cui vedi i risultati. Può capitare in altri sport che in una partita uno molto più debole vince, in F1 c'è una dinamica di ricerca, di sviluppo del mezzo, di qualità dei piloti, di tecnologia che è fondamentale. Ho chiamato Binotto gli ho fatto i complimenti, ho parlato oggi con Elkann, gli ho detto che come Comitato Olimpico ci siamo commossi e lui mi ha voluto ricordare quando due anni fa disse, ‘non si può pretendere dalla mattina alla sera di ottenere risultati ma ci stiamo impegnando per raggiungerli'. Dobbiamo stare con i piedi molto per terra ma le premesse sono sicuramente molto importanti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del libro ‘Federica Pellegrini - Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana', al circolo Canottieri Aniene, parlando del successo della Ferrari nel Gp del Bahrain.