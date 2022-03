Eni: accordo con Air Liquide per decarbonizzazione in Europa mediterranea

21 marzo 2022 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Eni e Air Liquide hanno siglato un accordo di collaborazione per valutare soluzioni di decarbonizzazione, concentrate sui settori industriali 'hard-to-abate', quelli con le emissioni inquinanti più difficili da ridurre, nella regione mediterranea dell'Europa. Nell'ambito dell'accordo, Eni e Air Liquide collaboreranno per identificare i bacini di industrie 'hard-to-abate' nell'area e definiranno la migliore configurazione possibile per sviluppare un programma di cattura e sequestro della CO2 su larga scala.

In particolare, Air Liquide svilupperà soluzioni per abbattere la CO2, facendo leva sulle proprie iniziative Ccs in corso nel Nord Europa e sulla sua tecnologia proprietaria Cryocap, in grado di catturare fino al 95% delle emissioni di CO2 dagli impianti industriali. Eni, utilizzando la propria esperienza di sfruttamento e gestione di giacimenti di gas, individuerà i siti di stoccaggio permanente di CO2 più adatti nel Mar Mediterraneo.

Luigi Ciarrocchi, Ccus, Forestry and Agro-Feedstock director di Eni, ha spiegato che "l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 è un pilastro della strategia di Eni. La Ccs è fondamentale nel processo di decarbonizzazione, in particolare per i settori industriali con maggiori consumi di energia ed emissioni di CO2. Contribuendo a ridurre le emissioni dai settori 'hard-to-abate', puntiamo a promuovere un processo di sostenibilità ambientale e allo stesso tempo economica e sociale, favorendo la continuità di attività industriali, ad esempio nel settore del cemento e dell'acciaio, che sono fondamentali per l'economia italiana". Pascal Vinet, senior vice president e membro del Comitato Esecutivo di Air Liquide che supervisiona Europe Industries, ha sottolineato che "sostenere la decarbonizzazione dell'industria è uno dei pilastri strategici di Air Liquide, che è impegnata ad affrontare l'urgenza del cambiamento climatico e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050".