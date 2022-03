Calcio: Gravina, 'Abete dirigente giusto per guidare Lega Dilettanti'

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Abete è la persona giusta, il dirigente perfetto per riportare dialogo e unità nella Lega Dilettanti. Non devo presentarlo io, è un uomo di grandissimo spessore. Adesso la Lega deve riacquistare il peso all'interno del sistema calcio, un peso che le è dovuto non solo per i numeri ma per il contributo di idee e per i valori che esprime. Più la Lnd partecipa e più fa bene a tutto il calcio italiano”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina all'assemblea elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, in corso all'Hotel Holiday Inn Rome. “Solo insieme possiamo vincere le sfide che ci attendono. Senza sport rischiamo di condannare i giovani a essere una generazione penalizzata dal Covid. Lo sport ci aiuta a relazionarci ed è vostra questa missione e la Lnd farà la sua parte con lo spirito di sempre. Iniziamo con il dire un no forte alla figura del lavoratore sportivo così com'è stata proposta. Dobbiamo impedire che questa riforma entri in vigore e lo faremo tutti insieme. Serve coraggio. Solo chi ha paura è resistente al cambiamento, oggi non è più il tempo della paura, ma della fiducia e della responsabilità”.

"Voi -ha poi aggiunto il presidente federale rivolgendosi all'Assemblea- avete questa missione, la missione di chi fa del sociale una missione tanto importante di quella sportiva. Questa importante partita per il futuro è già iniziata, ma da oggi noi la giocheremo ancora con maggiore determinazione. La vostra sensibilità io personalmente l'ho toccata con mano durante il mio tour in tutte le sedi dei Comitati regionali: sono sicuro che voi vorrete intraprendere questo percorso perché sentite sul vostro viso, ogni giorno, sui campi di periferia il vento del cambiamento che attraversa il calcio italiano".