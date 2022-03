Bologna: corso imprenditoriale in Dropshipping Avanzato 05-06-07 Maggio 2022

21 marzo 2022 a

(Bologna 21 marzo 2022) - Bologna 21 marzo 2022 - Ecommerce School, la prima scuola di formazione in Italia specializzata in corsi professionali per ecommerce, organizza a Bologna il 05, 06 e 07 maggio un weekend di corso imprenditoriale in dropshipping avanzato .

Cinquanta posti disponibili, tre giorni in aula, una formazione pratica e intensa, con esercizi, contratti pronti da usare e casi studio reali subito replicabili.

Il corso si rivolge a imprenditori, professionisti e merchant, già con esperienza dell'e-ecommerce, che vogliano crearne uno completamente scalabile con bassi costi di gestione.

Perché partecipare al corso di dropshipping: il sistema ecommerce school

Il dropshipping è un tema caldo e il termine viene spesso abusato. Si tende a semplificare la complessità dell'implementazione di questo modello di gestione dello stock e a confonderlo con un modello di business, che non è.

Nel corso di dropshipping avanzato verrà reso noto e insegnato operativamente il modello utilizzato da Ecommerce School per i progetti proprietari, per impostare da subito un'azienda ad alto margine che possa crescere e scalare in modo sano e sostenibile.

I partecipanti impareranno quindi un sistema imprenditoriale subito applicabile con cui creare da zero un ecommerce in dropshipping che sia:

● protetto e che garantisca una posizione dominante;

● automatizzato al massimo con bassi costi di gestione e altissima scalabilità;

● con alta profittabilità e marginalità, in utile anche con fatturati minimi;

● con pochi costi fissi e budget libero per le attività di advertising e lead generation;

● capace di gestire picchi di ordini mantenendo i costi di gestione quasi invariati

● rivendibile grazie al suo valore di mercato.

I formatori: imprenditori con esperienza sul campo

La formazione sarà a cura di Francesco Chiappini, CEO di Ecommerce School, imprenditore e-commerce dal 2002, formatore e autore, insieme a Marco Biasin, direttore operativo della divisione consulting di ECS e autore.

In Ecommerce School non si trovano solo formatori, ma imprenditori con vent'anni di esperienza nel settore e-commerce. I casi studio sono reali e la metodologia di lavoro proprietaria.

Il corso operativo in dropshipping avanzato di Ecommerce School si terrà in aula a Bologna il 05, 06, e 07 maggio 2022 ma sarà fruibile in diretta streaming con qualità HD. Oltre alla diretta, le videoregistrazioni saranno poi rivedibili per i tre mesi successivi, un'occasione da non perdere.

