Assosistema: "Subito azioni per salvare nostre imprese e 30mila addetti"

Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Dobbiamo mettere in campo le azioni per garantire la sussistenza del settore e l'occupazione di 30mila addetti che con una riduzione del 50% del servizio è naturalmente a rischio. Ma con il rincaro dei costi energetici non abbiamo scelta". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Matteo Nevi, segretario generale di Assosistema Confindustria, l'associazione di categoria che rappresenta, tra le altre, le lavanderie industriali che operano con il sistema sanitario e le aziende che operano nel settore safety, producendo i diversi dpi usati in ambito sanitario e non solo.