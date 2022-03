Assosistema: "Per imprese servizi sanitari -300mila euro fatturato in primi 3 mesi anno"

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "E' cambiato il mondo con la pandemia e con il rincaro dei costi energetici e delle materie imprese. Abbiamo stimato che una media impresa che opera nel sistema sanitario nei primi tre mesi del 2022 ha perso più di 300mila euro di fatturato. Se continuiamo così non riusciremo proprio ad effettuare il servizio perchè le aziende hanno un problema di sostentamento e quindi devono ricorrere agli ammortizzatori sociali o anche all riduzione del personale. E chi ne risente è il sistema sanitario nazionale". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Matteo Nevi, segretario generale di Assosistema Confindustria, l'associazione di categoria che rappresenta, tra le altre, le lavanderie industriali che operano con il sistema sanitario e le aziende che operano nel settore safety, producendo i diversi dpi usati in ambito sanitario e non solo.