Calcio: Zoff, 'Italia nelle difficoltà sa esaltarsi, ho fiducia in Mancini e nella squadra'**

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo sprecato due match point con la Svizzera, sia in trasferta che in casa. Ora abbiamo una terza occasione, è molto più difficile ma l'Italia nelle difficoltà sa esaltarsi. Ho fiducia in Mancini e nella squadra". Così l'ex ct della Nazionale Dino Zoff in merito ai playoff di qualificazione al mondiale che vedranno gli azzurri sfidare giovedì a Palermo la Macedonia e poi la vincente tra Portogallo e Turchia in trasferta. "Ora non c'è più margine d'errore, servono due vittorie, tutti pensano già ad una finale Italia-Portogallo ma le semifinali non sono affatto scontate, servirà la massima attenzione perché non si può mai dare nulla per scontato nel calcio -sottolinea Zoff all'Adnkronos-. Ricordiamoci però che siamo i campioni d'Europa e quindi non siamo noi a dover temere gli avversari semmai il contrario".