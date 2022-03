Roma, ragazzo 17enne vittima di rapina e violenza sessuale

20 marzo 2022 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è stato rapinato a Roma ed è stato vittima di abusi sessuali. La polizia ha arrestato due tunisini di 17 e 18 anni.

E' accaduto intorno alle 3.30 della notte scorsa in via. Il 17enne è stato avvicinato dai due tunisini in via Ottaviano di Montecelio, nella zona di Casal Monastero. E' stato prima costretto a consegnare loro i 10 euro che aveva in tasca e il cellulare, e poi violentato. Subito dopo è stato costretto a salire in auto dai due sconosciuti e portato a casa per prendere i soldi, altri 200 euro che ha dovuto consegnare ai rapinatori che sono poi fuggiti.

A dare l'allarme è stato il papà del giovane che ha chiamato la sala operativa della questura. I poliziotti del commissariato Viminale hanno geolocalizzato il cellulare rubato in via dell'Amba Aradam e rintracciato due tunisini di 18 e 17 anni. Portati in commissariato sono stati arrestati per rapina aggravata e violenza sessuale.