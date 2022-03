Guerra Ucraina, Zelensky: "Fronte disseminato di corpi soldati Russia"

20 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Volodymyr Zelensky rivolge un appello all'opinione pubblica russa evocando i 14mila soldati di Mosca caduti nei combattimenti in Ucraina secondo il bilancio fornito da Kiev. "Nei punti critici di combattimenti particolarmente pesanti, le nostre linee di difesa del fronte sono praticamente disseminate di cadaveri di soldati russi", ha dichiarato in un video messaggio postato in nottata. "E questi cadaveri, questi corpi non vengono recuperati da nessuno".

Zelensky ha detto di poter capire che la Russia abbia riserve quasi infinite di soldati e equipaggiamento militare. "Ma vorrei sapere dai cittadini russi: cosa vi è successo nel corso degli anni per cui non notate le vostre perdite?". "Sono 14.000 madri, 14.000 padri, mogli, figli, parenti, amici - e non ve ne accorgete?". Finora Mosca ha confermato solo circa 500 vittime tra le sue stesse forze.