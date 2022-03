Verona: Letta, 'Tommasi candidato civico e coalizione larga, schema vincente'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Salvini dice che vincerà a Verona? Io penso che questa sia una partita in cui ognuno gioca la sua, noi facciamo la nostra senza nessuna forma di acredine nei confronti degli altri, noi facciamo una partita per il futuro di Verona, abbiamo sposato la candidatura civica di Tommasi , guardiamo a noi e credo che sia la cosa migliore da fare". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nel punto stampa con Damiano Tommasi, candidato sindaco centrosinistra a Verona.

"Noi vogliamo lavorare sul modello Verona, città che può giocare un ruolo importante a livello nazionale. Per noi il modello Verona è quello di una forte connotazione locale a cui io credo tantissimo. I comuni stanno vivendo una fase di grandissima importanza. C'è la guerra e la sua ricaduta principale la stanno vivendo proprio i comuni che stanno gestendo l'accolglienza dei profughi".

"Una candidatura civica come quella di Damiano Tommasi e una coalizione larga: per noi è molto importante, io dall'inizio lavoro in una logica inclusiva e questo lavoro a Verona trova la caratteristica vincente". Una coalizione di cui fanno parte sia M5S che Azione di Carlo Calenda ma, viene fatto notare a Letta, manca Iv di Matteo Renzi. "Magari Damiano saprà fare il miracolo...", risponde Letta.