Ucraina: Roscosmos, 'Kourou può essere messa in naftalina per sempre, Esa inaffidabile'

Mosca, 18 mar. (Adnkronos) - Il centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese, che è il principale centro di lancio europeo di razzi spaziali tra cui anche i Soyuz russi, "può essere messo in naftalina per sempre". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia russa 'Tass', è il direttore di Roscosmos, Dmitry Rogozin sottolineando che la Russia "non ha bisogno di un partner così inaffidabile come l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, che si comporta in modo folle".