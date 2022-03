19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Tutta la mia solidarietà al ministro Guerini, per le spregevoli parole espresse dal diplomatico russo Paramonov. Continueremo a lavorare per la pace, come invocato da Papa Francesco, confermando il nostro appoggio all'Europa e all'Alleanza atlantica". Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo, del Movimento 5 stelle.