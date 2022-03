Ucraina: Fratoianni, 'Salvini offeso? Non può pensare di fare tutte le parti in commedia'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “Salvini si sente offeso dalle mie parole, le considera un insulto? Il segretario leghista sbaglia, semplicemente non può pensare di poter fare tutte le parti in commedia e non essere criticato: per 10 anni è stato insieme al suo partito il migliore alleato di Putin in Italia, e non solo politicamente a quanto si dice, e ora non è certo credibile come paladino della pace". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni replicando alle parole del leader leghista di questa mattina, dopo che ieri lo aveva definito indegno per aver parlato ancora una volta di profughi veri e di profughi falsi che portano la guerra in Italia.

“Da sempre poi - prosegue il leader di SI - il segretario della Lega e il suo partito hanno rappresentato la parte più ferocemente xenofoba verso i migranti, indicandoli come il male assoluto, esponendoli a pericoli e a violenze. Ora davvero pensa - conclude Fratoianni - di far dimenticare tutto, cercando di apparire come il buon samaritano? I politici devono essere innanzitutto coerenti. La coerenza: è questa che manca al senatore Salvini".