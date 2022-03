Ucraina: Bellanova, 'da governo nessuna campagna antirussa, tantomeno da Guerini'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Dal nostro Governo nessuna campagna antirussa. Nessun falco. Tantomeno può essere addebitato questo comportamento al Ministro Guerini. Siamo invece determinati a sostenere e difendere il popolo ucraino vittima di una aggressione di straordinaria violenza". Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, commenta recenti dichiarazioni del direttore del Primo dipartimento europeo del Ministero degli esteri russo Alexei Paramonov.

"In queste settimane abbiamo sostenuto in tutti i modi la necessità di una voce forte della politica internazionale e delle diplomazie contro la guerra. Che è sempre una sconfitta dell'umano. Sarebbe importante, e ce lo auguriamo, anche per la Russia ispirarsi a questo principio".