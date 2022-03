Ucraina: Barelli, 'a Guerini pieno sostegno da Forza Italia, sappia che non è solo'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Ho chiamato oggi pomeriggio il ministro Lorenzo Guerini a cui ho rappresentato la solidarietà e il pieno sostegno del gruppo della Camera di Forza Italia per l'impegno e la competenza con le quali sta affrontando la crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina". Lo afferma Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera.

"Sono sicuro -aggiunge- che il Parlamento continuerà in piena unità a sostenere le iniziative del Governo a favore della pace e per garantire al popolo ucraino democrazia e libertà. Il ministro Guerini in questa delicata missione sappia che non è solo”.