Marco Biagi: Perego (Fi), 'minaccia eversiva mai sopita'

19 marzo 2022 a

a

a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “20 anni fa veniva ucciso per mano delle Nuove Brigate Rosse il professor Marco Biagi, padre della riforma del lavoro ispirata alla maggiore flessibilità. Proprio in questi giorni stiamo approvando alla Camera dei deputati un'importante legge di contrasto a tutte le matrici terroristiche che serve a ricordarci come la minaccia della violenza eversiva ed antagonista non sia mai veramente sopita”. Lo afferma Matteo Perego, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.