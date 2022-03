Lega: militanti aggrediti a Bergamo, Calderoli 'squilibrato già noto'

19 marzo 2022 a

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Piena solidarietà ai nostri tre militanti leghista stamattina aggrediti e colpiti a Bergamo, nel quartiere Celadina, e costretti a ricorrere a cure ospedaliere, mentre erano impegnati ad un banchetto per la petizione della Lega per chiedere in Lombardia più medici di base.Ad aggredirli e colpirli uno squilibrato che, da quel che si è appreso, si è reso già protagonista di una serie di 17 aggressioni analoghe". Ne dà notizia Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

"Ma perché uno squilibrato e violento che ha aggredito 17 persone si trova in giro liberamente? Quando uno rappresenta un pericolo per gli altri, per l'incolumità altrui, va messo in condizione di non nuocere agli altri e nei casi più gravi va rinchiuso nelle apposite strutture psichiatriche o se commette reati anche in strutture detentive. O vogliamo lasciarlo libero finché ammazza qualcuno?", conclude Calderoli.