Lega: Cecchetti, 'brutto episodio, solidarietà a militanti aggrediti a Bergamo'

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Brutto episodio oggi a Bergamo dove una persona disturbata ha aggredito e colpito tre militanti della Lega, costringendoli a ricorrere a cure ospedaliere. Episodio grave, perché questo soggetto aveva commesso numerose aggressioni in precedenza e non doveva essere libero di aggredire nuovamente. Grave che simili soggetti siano liberi di andarsene in giro e fare male a cittadini indifesi. Solidarietà e vicinanza ai nostri militanti e auguri di pronta guarigione". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.