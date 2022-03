Festa papà: Fedeli (Pd), 'solo metà neopadri ha usato congedo in 2021, far conoscere diritto'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “Dai dati provvisori sul congedo obbligatorio di paternità relativi al 2021 risulta che pur se in numero maggiore rispetto al 2020, solo poco più della metà dei neo padri, circa 155mila, con un contratto da dipendente nel settore privato, ha usufruito dei 10 giorni previsti dalla legge". Così la senatrice Pd Valeria Fedeli.

"Un numero ancora troppo basso che va allargato attraverso campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per diffondere sempre di più una cultura e una pratica della condivisione delle responsabilità di cura e familiari tra donne e uomini ma anche perché tanti neo papà non siano privati, e con loro i figli neonati, della possibilità di vivere la pienezza di momenti unici e di grande ricchezza. Per essere #genitoriallapari”.