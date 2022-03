Energia: Barelli, 'su extraprofitti Governo ricordi sentenza Consulta su Robin Hood tax'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “La nuova imposta di 4 miliardi sugli extraprofitti decisa dal governo a carico delle grandi imprese del settore energia che hanno beneficiato di particolari contingenze del mercato, è positivamente indirizzata a fini solidaristici e ridistributivi: emergenza sanitaria, economica e ora crisi energetica. Prima di definire i dettagli di questo nuovo tributo si deve tenere bene a mente l'esperienza della cosiddetta 'Robin Hood tax', dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015. Al di là di quanto saranno felici i vertici delle società 'colpite' dal decreto che tassa gli extraprofitti, vedi Eni, Enel in primis, il Governo presti l'attenzione dovuta affinché questo tesoretto di 4 miliardi che lo Stato vuole incassare, facendolo comunque decorrere dal 2022 per non incorrere nel divieto di retroattività, si riveli davvero disponibile e certo. Incappare in un errore sarebbe imperdonabile, ma il presidente Draghi di certo lo sa”. Lo afferma Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera.