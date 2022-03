Difesa: Marcucci, 'distinguo su spese militari non accettabili'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La Camera ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per portare verso il 2% le spese militari, in un contesto in cui la difesa europea diventa sempre più urgente. Salvini ‘pacifista', i distinguo del M5S ed anche qualche mal di pancia a sinistra, in questa fase non sono accettabili”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci, commentando alcune dichiarazioni del leader della Lega e della vicepresidente dell'Emilia Romagna Elly Schlein.