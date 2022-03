Ucraina: Zelensky, 'se ora Russia non viene fermata, altri aggressori inizieranno guerre'**

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Se la Russia non viene fermata ora, se la Russia non viene punita ora, altri aggressori nel mondo inizieranno altre guerre". Lo scrive in un post il premier dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "In diverse regioni del mondo. In diversi continenti. Ovunque uno Stato sogni di conquistare i suoi vicini", aggiunge, pubblicando una serie di foto della distruzione di case e palazzi dopo gli attacchi dei miliziani.