Ucraina: libraio napoletano Di Maio, 'ammiro mio amico Erri De Luca, ci ha messo la faccia'**

19 marzo 2022 a

a

a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Erri De Luca non è un pacifista ma nemmeno un guerrafondaio, e in questa situazione di emergenza ha fatto sentire la sua voce. La pensa così Raimondo Di Maio, il libraio napoletano titolare della storica libreria 'Dante & Descartes', amico di De Luca da oltre 40 anni. Conversando con l'Adnkronos, Di Maio commenta il gesto dello scrittore che attualmente si trova al confine tra la Polonia e l'Ucraina per portare aiuti ai profughi, aggiustando il tiro sulle sue affermazioni circa la necessità delle armi: "Erri ha detto che un popolo inerme non può subire un'aggressione armata come questa, che il Cremlino chiama 'intervento militare speciale', e ha il diritto di difendersi. Null'altro. In questa emergenza ha sentito la necessità di metterci la propria voce ed è andato lì per dare una mano mettendoci la faccia. Io lo ammiro molto, trovo che la sua mossa sia molto bella. Erri ha 70 anni, ma ancora una grande energia", conclude Di Maio.