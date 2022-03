Ucraina: Letta, 'il nostro Paese non reggerebbe nuova crisi economica'

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo in un momento topico perchè se questa crisi dura settimane o mesi, noi rischiamo una terza crisi economica dopo quella della 2010-2011 e quella della pandemia. Una terza grande crisi, il Paese non la reggerebbe". Così Enrico Letta a margine di 'Let Expo-Logistics Eco Transport' a Verona.

"Per questo l'Europa deve prepararsi ad attutire l'impatto economico negativo. Le nostre famiglie e imprese hanno già subito troppi danni e quindi c'è bisogno di interventi, come quello sull'energia che il governo sta mettendo in campo e quelli che sta preparando perchè devono essere di lungo periodo".