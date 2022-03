Ucraina: giochi e audiolibri per bambini, un'app in aiuto delle famiglie nei rifugi

18 marzo 2022 a

Milano 18 mar. (Adnkronos) - Giochi, libri, audiolibri e attività per intrattenere i bimbi dai 4 ai 10 anni: è quanto offre l'app gratuita Hearty dello sviluppatore ucraino Fedor Bobylev, che sta aiutando i genitori a prendersi cura dello stato emotivo e mentale dei figli durante il conflitto.

L'app, disponibile in inglese e in ucraino, funziona infatti anche offline e può quindi essere utilizzata nei rifugi sotterranei, per passare il tempo durante i momenti di allerta.

Immettendo il numero e l'età dei propri figli, l'applicazione suggerisce ai genitori giochi, trucchetti, ma anche spunti di conversazione, esperimenti di scienze e altre semplici attività sicure da fare insieme, senza restare tutto il tempo attaccati allo schermo del telefono. "Crediamo - si legge nella presentazione di Hearty - che la qualità del tempo trascorso con i bambini ponga le basi per una più stretta relazione tra genitori e figli".