Ucraina: Garofoli, 'flussi profughi costanti e in aumento, rafforziamo Terzo settore'

18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Il decreto rafforza il sistema di accoglienza. I flussi sono costanti, quotidiani, si prevede che siano in aumento. Il decreto interviene con le risorse a rafforzare il sistema del Terzo Settore, che ha mostrato una forte disponibilità a partecipare al sistema nazionale dell'accoglienza". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, in conferenza stampa. "Stamattina" le persone arrivate "erano 53.669, la composizione è nota, la maggior parte di questi cittadini ucraini sono donne: 27.500. Bambini: 21mila. Molto meno gli uomini per il divieto di espatrio".