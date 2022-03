Ucraina: bozza dl, piano sostegni per 175mila profughi

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Sostegni per l'accoglienza di 175mila profughi ucraini. E' quanto prevede la bozza del decreto attesa oggi in Cdm. Nello specifico, si tratta di un supporto per l'assistenza di 60mila profughi che abbiano trovato autonoma sistemazione, altri contributi riguardano 100mila rifugiati accolti attraverso le Regioni e 15mila sono relativi a "ulteriori forme di accoglienza diffusa" che saranno attuate "mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti", si legge nella bozza.