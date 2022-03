Turismo: Confcommercio, operatori Lombardia preoccupati per impatto crisi Ucraina

18 marzo 2022 a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Preoccupazione e incertezza fra gli operatori del turismo della Lombardia per l'impatto economico della guerra in Ucraina. Il mancato arrivo dei turisti dalla Russia e da altri Paesi dell'Est Europa, secondo uno studio effettuato da Confcommercio Lombardia, peserà maggiormente su alcuni territori rispetto ad altri: a Lecco nel periodo pre-Covid rappresentavano il 5% delle presenze totali, a Livigno per la fine della stagione invernale è stimato un calo di presenze tra il 20 e il 30%, mentre a Milano rappresentano il 12% della spesa dei turisti extra Ue.

Le aspettative ora sono riposte nel mercato europeo e soprattutto interno, anche se per la Pasqua e i ponti primaverili è ancora difficile fare una previsione, alla luce della tendenza a prenotare all'ultimo minuto. L'aumento dei costi energetici, inoltre, ha un effetto sia sulle imprese in termini di riduzione della marginalità sia sulle famiglie per la riduzione alla propensione ai consumi con il rischio, insieme all'aumento dell'inflazione, di annullare gli sforzi ed il recupero registrato nel 2021.

“La guerra in Ucraina, oltre ad essere un dramma umanitario, avrà una forte impatto sul turismo e sull'economia lombarda in generale", spiega il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti. "Bene il percorso delineato dal governo verso l'uscita dallo stato d'emergenza e le misure previste per il taglio dei costi energetici, ma chiediamo alle Istituzioni di intervenire in modo deciso sulla carenza di liquidità e la scadenza delle moratorie, perché in questo clima di così grande incertezza non possiamo permetterci di lasciare indietro le piccole imprese fondamentali per la nostra economia”.