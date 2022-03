Tomasi: "Piano di ammodernamento rilevante per il sistema Paese"

18 marzo 2022 a

a

a

Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - "L'incremento dei costi è il problema che stiamo affrontando in questi giorni. Dobbiamo sempre avere, però, la capacità di vedere nel medio-lungo termine. Questi sono stati anni per l'azienda e il Paese complessi, affronteremo anche questo con grande determinazione. È vero che oggi abbiamo di fronte un piano di ammodernamento rilevante per il sistema Paese dei nodi principali: bolognese, fiorentino, genovese, milanese e sui progetti di mobilità delle città metropolitane". Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, questa mattina a Barberino di Mugello (Firenze), a margine della cerimonia di apertura del tratto a tre corsie dell'A1 tra Barberino e Firenze nord.

"Non avevamo alcun alibi per giustificare quanto successo a Genova che ci ha spinto a cambiare con una velocità ancor più alta. Abbiamo creato una nuova società ingegneristica e altre quattro società a supporto dell'ingegneria e stiamo ragionando sulla parte geotecnica" ha proseguito Tomasi.

"A breve ci sarà un accordo per project management construction. Abbiamo creato un polo tecnologico con Mobion, stiamo ragionando su un'ulteriore trasformazione di Pavimental. Quest'ultima avrà un nuovo nome: Amplia Infrastuctures".