Pd: ambiente, urbanistica e salute in Agorà nel weekend, interviene anche Letta

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Sono nove le Agorà in programma domani. Alle 10,30 il segretario del Pd, Enrico Letta, parteciperà nel veronese all'Agorà ibrida “Il Paese che vogliamo: equo e sostenibile” insieme a Giacomo Possamai, Capogruppo Pd in Consiglio regionale Veneto e tra i coordinatori nazionali delle Agorà Democratiche, Andrea Martella, Segretario regionale Pd Veneto e Chiara Braga, responsabile Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture della segreteria Pd. Appuntamento al Best Western Hotel CTC (Via Monte Pastello 28, San Giovanni Lupatoto) per una mattinata divisa tra una plenaria e 6 tavoli di lavoro. Lo streaming audio della plenaria sarà trasmesso dalle 10.30 circa su Radio Immagina.

A Trieste dalle 10 “Eredità Universale: per i Giovani, contro le Disuguaglianze” riprenderà la proposta lanciata a gennaio nell'Agorà organizzata dal Forum disuguaglianze e diversità di Fabrizio Barca. Appuntamento al Circolo Sloveno di Trieste (via Bonata 6) e online su zoom. Di Pnrr e gestione dei rifiuti si occuperà un'Agorà ibrida organizzata dalle segreterie locali del Pd e di Articolo1 ad Alessandria.

Appuntamento dalle 10 alla Soms di Corso Acqui 158 e su Meet. Alla stessa ora Agorà online organizzata dal Pd Lombardia “L'equipe multiprofessionale della salute tra il dire e il fare” sulla valorizzazione delle figure professionali sanitarie e sociali.

Tre le Agorà che si occuperanno di temi urbanistici. Due Agorà online, alle 10:30 “La rivoluzione del commercio e l'impatto sulla città: il vuoto normativo che alimenta il vuoto urbano” con Mauro Berruto, responsabile Sport nella segreteria nazionale, interverranno esperti del settore, parlamentari e amministratori locali e alle 11 “Periferie al centro, Dalla riqualificazione urbana al rilancio sociale”, Agorà online organizzata dal Pd della zona sud di Milano.

Dalle 15 a Roma appuntamento al Circolo degli Illuminati (via Libetta 1) e su zoom per “RiGenerazione urbana: una sfida collettiva per costruire città a misura di giovani” con associazioni e movimenti giovanili, Giacomo Possamai, Chiara Gribaudo, responsabile “Missione Giovani” della segreteria PD, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, la capogruppo Pd in Campidoglio Valeria Baglio e due consiglieri di Berlino degli Jusos della Spd.

Alla stessa ora “La sanità in montagna e nelle aree interne”, presso l'Unione dei Comuni del Frignano (Via Giardini 15, Pavullo nel Frignano) e alle 15:30 “Rigenerazione e sviluppo sostenibile” organizzata online da ben 12 circoli Pd della Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio) assieme ad Articolo Uno di Rimini e alla Federconsumatori.