18 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina, unirvi alle forze della Russia per combattere contro gli ucraini "sarebbe la peggiore decisione della vostra vita". E' quello che ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un video su Facebook, rivolto ai mercenari stranieri che sarebbero stati chiamati da Mosca per unirsi alle forze russe. "Una vita lunga è meglio dei soldi che vi vengono offerti per una breve", ha detto Zelensky.