Golden power: i provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Il decreto legge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri interviene per rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia, finalizzata all'esercizio dei poteri speciali spettanti al Governo (cosiddetto 'golden power'), alla luce -spiega il comunicato di Palazzo Chigi- dell'accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte.

Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti: nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori; è introdotta, per l'impresa acquirente e per l'impresa target, la notifica congiunta dell'operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell'impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell'impresa target una volta rinnovati gli organi sociali; sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all'obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-Ue, sia all'obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-Ue; è rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud.

Saranno individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali; saranno altresì individuate le modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l'effettiva applicabilità della disciplina in materia di golden power e l'autorizzabilità dell'operazione.