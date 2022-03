F1: Leclerc, 'Siamo di poco dietro alla Red Bull, speriamo di fare uno step per giocarcela'

18 marzo 2022 a

a

a

Sakhir, 18 mar. - (Adnkronos) - "Per adesso il bilancio è positivo, anche se al venerdì c'è ancora margine per tutti. E' una giornata positiva, con tanti cambiamenti che sono andati bene. Siamo ancora lì, un pochino dietro alla Red Bull ma speriamo di fare un altro step in avanti per potercela giocare". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Bahrain chiusa con il secondo tempo alle spalle della Red Bull di Max Verstappen.