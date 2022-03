Energia: Draghi, 'a consiglio Ue risposta immediata e concreta su prezzo elettricità'

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Avere un risposta immediata e concreta sul prezzo europeo dell'elettricità e questo si ottiene in vari modi, ci sono molte proposte e nei prossimi giorni convergeremo su una proposta da portare al Consiglio Ue". Così il premier Mario Darghi in conferenza stampa sottolineando la difficoltà di un proposta comune per la "diversità di infrastrutture e fonti di approvvigionamento" tra i vari Paesi europei.

"Noi andremo avanti con questa proposta e vedremo che sarà possibile fare ma c'è la necessità di una risposta a livello europeo perché è difficile farlo a livello nazionale. Se non ci sarà una risposta europea lo faremo a livello nazionale ma non sarà così soddisfacente".