Covid: Moratti, 'Giornata vittime rappresenta nuova stagione'

Milano 18 mar. (Adnkronos) - La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, che si celebra oggi, "così vicina all'arrivo della Primavera, rappresenta una nuova stagione per tutti noi, dopo avere intrapreso un cammino della speranza, in cui l'arma fondamentale contro il Covid sono stati i vaccini". Lo dichiara in un video pubblicato su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Questa giornata - ricorda Moratti - nasce da un'immagine, che una sera di metà marzo di due anni fa, ha colpito tutta Italia: quelle decine e decine di mezzi militari che per le vie di Bergamo trasportavano le vittime del Covid. Non che il Covid non ci avesse già ferito nel corpo e nell'anima, ma quell'immagine ci ha dato un'ulteriore consapevolezza che quella debolezza, quell'impotenza che tutti noi avevamo di fronte al Covid, potesse rappresentare una scossa, uno stimolo per farci reagire, tutti insieme".

Per la vicepresidente della Lombardia "le giornate di commemorazione non devono mai essere momenti fini a se stessi e mai come in questa occasione vale questo discorso, perché quella del Covid è stata una tragedia dell'epoca moderna che ha segnato in diversa portata tutta la nostra popolazione in tutte le fasce di età". Per questo Moratti parla di "un importante impegno morale" e fa appello "a quei pochi che ancora non si sono vaccinati, a farlo" e a non "abbandonare la prudenza, le buone pratiche di igiene e di comportamento, di rispetto per se e per gli altri, che tanto ci hanno aiutato".

"Perché è vero, siamo caduti, ma ci siamo rialzati e abbiamo ripreso a camminare, ma dobbiamo continuare a farlo, anche per chi oggi non c'è più, anche perché è il modo migliore per onorare chi non c'è", conclude l'assessore.