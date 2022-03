Covid: Meloni, 'un pensiero e un abbraccio all'Italia che non si è mai arresa'

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Oggi si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. È ancora impressa nella nostra mente la drammatica immagine delle bare che lasciano in silenzio la città di Bergamo. Il mio pensiero va a chi non c'è più, a chi ha perso la vita a causa di questo maledetto virus. E il mio abbraccio va ai medici, al personale sanitario, ai volontari, agli eroi, alle famiglie delle persone scomparse e a tutti coloro che non hanno mai abbandonato la speranza nelle ore più dolorose per la nostra Repubblica. All'Italia che non si è mai arresa contro questo nemico invisibile". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.