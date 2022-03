Covid: Fontana, 'dopo 618 giorni chiude terapia intensiva a Niguarda'

18 marzo 2022 a

a

a

Milano 18 mar. (Adnkronos) - "All'ospedale Niguarda di Milano chiusa la terapia intensiva del Padiglione Rossini, dopo 618 giorni di attività". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, condividendo la fotografia con cui il personale sanitario festeggia la chiusura del reparto.

In occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del coronavirus, che si celebra oggi, Fontana esprime "una preghiera per chi non c'è più, una abbraccio sincero a tutti coloro che hanno perso i loro cari e un grande ringraziamento a tutto il personale sanitario che ha salvato decine di migliaia di vite".