Covid: Calderoli, 'su green pass discriminazione tra italiani e stranieri'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Fermo restando che, pur da convinto sostenitore del vaccino e da plurivaccinato, ero convinto e resto convinto che il green pass rafforzato dovesse sparire con la fine dello stato d'emergenza e dunque dal primo aprile, fatta questa premessa non capisco invece il perché venga mantenuto per un altro mese, per tutto aprile. Ma soprattutto quello che proprio non riesco a capire, e a mandare giù, è che il cittadino straniero, magari comunitario, possa accedere dal primo aprile ad un ristorante solo con il green pass base mentre il cittadino italiano comunitario possa accedervi solo con quello rafforzato. Alla faccia della discriminazione Nemo profeta in patria…". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.