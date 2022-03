18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “Due anni difficili, due anni di dolore, due anni in cui il Covid ha strappato alla vita 157mila vittime. Il loro ricordo, parte di noi, sia da monito nella protezione dei più fragili e per continuare a garantire il diritto alla salute a tutti”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini, in occasione della Giornata nazionale delle vittime del Covid.