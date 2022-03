18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ottima notizia il Protocollo d'intesa siglato nella serata di ieri tra il Governo e le associazioni dell'autotrasporto. Come Pd ci siamo confrontati con le rappresentanze del settore per trovare le migliori soluzioni già nel decreto di oggi del Governo e in Parlamento". Così Cesare Fumagalli della segreteria Pd su twitter.